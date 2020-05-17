السعودية اليوم / تسجيل 32723 إصابة و 2688 وفاة بفيروس كورونا في الإكوادور



كيتو 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة العامة بالإكوادور بأن حصيلة الإصابات بفيروس

ويتصدر غواياس أقاليم البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 12907 حالات يليه بيتشينشا (2520) ومانابي (1468) ولوس ريوس (1179) وإل أورو (907) وأزواي (671) وسانتا إيلينا (644) وسانتو دومينغو دي لوس تاتشيلاس (558) وإسميرالداس (417) وتونغوراوا (337)، في حين لا تتجاوز حصيلة الإصابات في باقي الأقاليم 300 حالة.

وأعلنت الإكوادور، الأسبوع الماضي، أنها ستتلقى مليار و45 مليون دولار على شكل قروض من منظمات دولية بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتصدي لوباء كورونا.

// انتهى //

08:07ت م

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كيتو 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة العامة بالإكوادور بأن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغت 32 ألفا و723 منها 2688 وفاة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.ويتصدر غواياس أقاليم البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 12907 حالات يليه بيتشينشا (2520) ومانابي (1468) ولوس ريوس (1179) وإل أورو (907) وأزواي (671) وسانتا إيلينا (644) وسانتو دومينغو دي لوس تاتشيلاس (558) وإسميرالداس (417) وتونغوراوا (337)، في حين لا تتجاوز حصيلة الإصابات في باقي الأقاليم 300 حالة.وأعلنت الإكوادور، الأسبوع الماضي، أنها ستتلقى مليار و45 مليون دولار على شكل قروض من منظمات دولية بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتصدي لوباء كورونا.// انتهى //08:07ت م0013

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