شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة فقدت مولودتها في المستشفى: " قالوا لي ما عندنا لك بنت " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ظهرت مواطنة، في مقطع فيديو متداول، كاشفة تفاصيل فقدان طفلتها بعد ولادتها في مستشفى بالرياض.
وأوضحت المواطنة أنها وضعت طفلتين " توأم " ، وأن العاملين في المستشفى أخبروها بأنها يمكن أن تصطحب طفلة منهما وتترك الأخرى لتتلقى العلاج حيث أخبروها وقتها بأنها مريضة.
وقالت: " بعد مرور 4 أيام توجهت إلى المستشفى وعندما سألت عن ابنتي أخبروني أنها توفيت وعندما توجهت إلى ثلاجة الموتى لم أجدها " .
وأشارت إلى أنها سألت إحدى العاملات في المستشفى عن ابنتها، فردت قائلة : " ياللا ما عندنا لك بنت ".
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