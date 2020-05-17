شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اتهم موسى الخنيزي، إدارة المستشفى التي تم اختطافه منها، بأخذ بصمة والدته وهي غير واعية لإخلاء مسؤوليتهم.
وقال الخنيزي خلال مداخلة مع برنامج " الليوان " : " قبل ما يتم خطفي بمدة تم أخذ بصمة والدتي على إخلاء مسؤولية وهي غير واعية، بدون ما يقرأوا لها أي شيء في الورقة ".
وتابع: "لم يكن مع والدتي محرم، وبعد اختطافي جاء اثنين من إدارة المستشفى وأبلغوها أن ابنها خطف وهو بجوارها وليس لهم دخل "، مطالبا بالتحقيق مع الإداريين في المستشفى واستجوابهم.
وأشار إلى أنه خسر 21 سنة من حياته بلا دراسة أو عمل أو مال، وأن من في عمره حالياً لديهم أطفال أو على الأقل لديهم شهادات.
وأضاف: " حرمت من التعليم وكل شيء، وأطالب بتعويض مادي من وزارة الصحة، كما أطالب وزارة التعليم بتعليمي ".
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