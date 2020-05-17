شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..موسى الخنيزي يطالب وزارة الصحة بتعويض مادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اتهم موسى الخنيزي، إدارة المستشفى التي تم اختطافه منها، بأخذ بصمة والدته وهي غير واعية لإخلاء مسؤوليتهم.

وقال الخنيزي خلال مداخلة مع برنامج " الليوان " : " قبل ما يتم خطفي بمدة تم أخذ بصمة والدتي على إخلاء مسؤولية وهي غير واعية، بدون ما يقرأوا لها أي شيء في الورقة ".

وتابع: "لم يكن مع والدتي محرم، وبعد اختطافي جاء اثنين من إدارة المستشفى وأبلغوها أن ابنها خطف وهو بجوارها وليس لهم دخل "، مطالبا بالتحقيق مع الإداريين في المستشفى واستجوابهم.

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وأشار إلى أنه خسر 21 سنة من حياته بلا دراسة أو عمل أو مال، وأن من في عمره حالياً لديهم أطفال أو على الأقل لديهم شهادات.

وأضاف: " حرمت من التعليم وكل شيء، وأطالب بتعويض مادي من وزارة الصحة، كما أطالب وزارة التعليم بتعليمي ".