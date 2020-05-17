شكرا لمتابعة خبر عن طبيب مقيم في ألمانيا: زوجتي فرغت لي غرفة خاصة للعزل ولم أخرج منها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث حسين الهمل استشاري العظام المقيم في ألمانيا عن الفترة التي قضاها بالعزل المنزلي في ظل جائحة فيروس تحدث حسين الهمل استشاري العظام المقيم في ألمانيا عن الفترة التي قضاها بالعزل المنزلي في ظل جائحة فيروس كورونا وقال الهمل:" زوجتي فرغت لي غرفة خاصة للعزل، وكانت تحضر لي الطعام والشراب في أواني بلاستيكية تستخدم مرة واحدة ". Advertisements ولفت الهمل:" زوجتي كانت تعقم الشقة كاملة 3 مرات في اليوم، وكذلك ملابسي ودورة المياه ". وتابع الهمل:" ما كنت أطلع من الغرفة إلا بالليل وأفراد أسرتي نائمين "، لافتا:" زوجتي كانت تعقم الشقة كاملة 3 أيام في اليوم "، مضيفا:" قبل أسبوع عملنا فحوصات والنتيجة كانت سلبية ".

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