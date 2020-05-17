جرائم خورشيد في #نجد #السعودية #العصملي

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‏???? | حاول الأتراك ثنيه عن مواصلة قتالهم، وأرسلوا مبعوثًا خاصًا ليتقرب منه ويتودد إليه.. ولأنهم جبناء لم يستطيعوا إيقافه إلا بعد أن كمنوا له..

حلقة اليوم من ‎#العصملي تحكي جانبًا من قصة مقاومة الإمام البطل فيصل بن تركي للقوات التركية





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