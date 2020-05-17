الإرهابية “توكل كرمان” #Facebookcaliphate

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الإرهابية “توكل كرمان” Advertisements تم تعيينها في “فيس بوك” من اجل مراقبة المحتوى في الشرق الأوسط وهذا أمر يدل أن الفترة القادمة سيتجه المحتوى في فيس بوك والانستقرام الى تجييش المستخدمين ضد السعودية ويجب علينا نحن ان نتعاون ونحارب هذا الأمر ابتداءً من الضغط على شركة فيس بوك بالتراجع عن قرار تعيينها، وتوضيح حقيقتها وأهدافها الارهابية، والمشاركة في الهاشتاق للاعتراض على ذلك .. شاركوا في الهاشتاق لتصل الرسالة إلى الفيسبوك???????? ⁦‪#Facebookcaliphate





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