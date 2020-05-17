السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و 50 شخصا، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.

ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.

// انتهى //

07:02ت م

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سيئول 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) اليوم الأحد، من بينها 6 حالات انتقال محلية للعدوى و7 حالات وافدة من الخارج.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و 50 شخصا، وفقا لسلطات الصحة العامة الكورية الجنوبية.ولم تسجل كوريا الجنوبية أي حالات وفاة جديدة خلال يوم الأمس ليستقر عدد الوفيات عند 262 حالة.// انتهى //07:02ت م0012

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