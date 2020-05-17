سياسي / مرسوم رئاسي يمني بتعيينات في مناصب حكومية بمحافظة حضرموت



عدن 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مرسوما رئاسيا قضى بتعيينات في مناصب حكومية في محافظة حضرموت.

وعيّن الرئيس هادي بموجب قرار رئاسي رقم (٤) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد سالم أحمد باصريح وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية.

وقضت المادة الثانية من القرار بتعيين المهندس أمين سعيد عمر بارزيق وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما قضت المادة الثالثة من القرار تعيين صالح أحمد محسن الأحمدي وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع.

وعيّن الرئيس اليمني، بموجب القرار الدكتورة خليل فؤاد بامطرف وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون المرأة.

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06:19ت م

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