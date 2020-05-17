السعودية اليوم / الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس

وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.

// انتهى //

06:18ت م

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بكين 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي الصيني سجل 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أمس، نزولا من ثماني حالات في اليوم السابق.وكانت حالتان من الخمس لشخصين قادمين من الخارج بينما تم تسجيل ثلاث حالات في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات المسجلة دون أعراض انخفض إلى 12 من 13 في اليوم السابق، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82947 بينما وصل عدد الوفيات إلى 4634.// انتهى //06:18ت م0004

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