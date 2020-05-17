السعودية اليوم / فنزويلا تسجل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال يوم واحد



كاراكاس 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الفنزويلية عن تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز يوم السبت إن عدد الحالات الجديدة بلغ 45 حالة ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 504 أشخاص، منها 10 حالات وفاة.

وفرض الرئيس نيكولاس مادورو إغلاق البلاد بعد فترة وجيزة من ظهور الحالات الأولى في منتصف مارس، وقام بتمديد الإغلاق في الآونة الأخيرة حتى منتصف يونيو، سعيا لاحتواء انتشار الفيروس.

// انتهى //

06:07ت م

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كاراكاس 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الفنزويلية عن تسجيل أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ تفشي المرض في البلاد.وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز يوم السبت إن عدد الحالات الجديدة بلغ 45 حالة ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 504 أشخاص، منها 10 حالات وفاة.وفرض الرئيس نيكولاس مادورو إغلاق البلاد بعد فترة وجيزة من ظهور الحالات الأولى في منتصف مارس، وقام بتمديد الإغلاق في الآونة الأخيرة حتى منتصف يونيو، سعيا لاحتواء انتشار الفيروس.// انتهى //06:07ت م0002

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