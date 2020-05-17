

بوغوتا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، السبت، أن حصيلة الوفيات بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضا إحصاء 723 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 14939.

وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (277) تليها مدينة كارتاخيناس (127) وجهات فايي ديل كاوكا (71) ونارينيو (64) وأتلانتيكو (27) وبوياكا (17) وسانتا مارتا (16).

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3578 شخصا بعد تسجيل 127 حالة تعاف إضافية.

// انتهى //

05:47ت م

0212



بوغوتا 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكولومبية، السبت، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد بالبلد الجنوب أمريكي ارتفعت إلى 562 بعد تسجيل 16 وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضا إحصاء 723 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع إجمالي الإصابات إلى 14939.وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (277) تليها مدينة كارتاخيناس (127) وجهات فايي ديل كاوكا (71) ونارينيو (64) وأتلانتيكو (27) وبوياكا (17) وسانتا مارتا (16).وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3578 شخصا بعد تسجيل 127 حالة تعاف إضافية.// انتهى //05:47ت م0212

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 16 وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.