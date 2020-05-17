

سانتياغو 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية بجمهورية تشيلي، السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 27 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 421 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 18 ألف شخص بعد إحصاء 1400 حالة تعاف جديدة.

وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 30794 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1587) وأنتوفاغاستا (1429) وفالبارايسو (1365) وبيوبيو (1074) وماغايانيس (952) ونيوبلي (921) وتاراباكا (845).

// انتهى //

05:43ت م

0211



سانتياغو 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية بجمهورية تشيلي، السبت، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 41 ألفا و428 بعد تسجيل 1886 إصابة إضافية خلال الساعات ال 24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة في تقرير بتسجيل 27 وفاة إضافية ناجمة عن كوفيد-19 ما رفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 421 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 18 ألف شخص بعد إحصاء 1400 حالة تعاف جديدة.وتتصدر سانتياغو جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 30794 حالة تليها على الخصوص أراوكانيا (1587) وأنتوفاغاستا (1429) وفالبارايسو (1365) وبيوبيو (1074) وماغايانيس (952) ونيوبلي (921) وتاراباكا (845).// انتهى //05:43ت م0211

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 1886 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي و27 وفاة إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.