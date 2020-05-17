

ليما 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أفادت وزارة الصحة بالبيرو، السبت، بتسجيل 131 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 88541 شخصا، وذلك بعد رصد 4046 حالة إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد - 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 28272 شخصا بعد إحصاء 1125 حالة تعاف إضافية.

وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 57473 حالة تليها على الخصوص كاياو (6513) ولامباييكي (4596) وبيورا (3032) ولوريتو (2444) ولاليبرتاد (2015) وأنكاش (1971) وأريكيبا (1709) وأوكايالي (1658) وإيكا (1412) وخونين (1046).

// انتهى //

05:36ت م

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ليما 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأفادت وزارة الصحة بالبيرو، السبت، بتسجيل 131 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال 24 الماضية ما رفع حصيلة الوفيات إلى 2523 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة في تقرير أن مجموع المصابين بالفيروس بلغ 88541 شخصا، وذلك بعد رصد 4046 حالة إصابة جديدة.وأشارت إلى أن عدد المصابين بكوفيد - 19 الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 28272 شخصا بعد إحصاء 1125 حالة تعاف إضافية.وتتصدر ليما جهات البلاد بأكبر عدد من الإصابات ب 57473 حالة تليها على الخصوص كاياو (6513) ولامباييكي (4596) وبيورا (3032) ولوريتو (2444) ولاليبرتاد (2015) وأنكاش (1971) وأريكيبا (1709) وأوكايالي (1658) وإيكا (1412) وخونين (1046).// انتهى //05:36ت م0210

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البيرو إلى 2523 والإصابات إلى أكثر من 88 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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