السعودية اليوم / 2112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المكسيك



مكسيكو سيتي 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 278 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5045 حالة.

// انتهى //

05:30ت م

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مكسيكو سيتي 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 47 ألفا و144 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 278 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 5045 حالة.// انتهى //05:30ت م0209

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