السعودية اليوم / أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في نيبال



كاتماندو 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أودى

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الصحة سمير كومار أديكاري في بيان "لقد ثبت أن هذه أول وفاة يتسبب بها كوفيد-19 في نيبال".

والضحية التي كانت تعيش على بعد نحو 90 كلم من العاصمة كاتماندو، توجهت في وقت سابق لتلقي العلاج في المستشفى حيث توفيت.

وسيخضع المولود وأفراد آخرين من عائلة المتوفاة لفحوص لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.

// انتهى //

05:27ت م

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كاتماندو 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأودى فيروس كورونا المستجد بحياة امرأة في جمهورية نيبال تبلغ التاسعة والعشرين وكانت وضعت في الآونة الأخيرة مولودا. وهذه أول وفاة جراء الفيروس في هذا البلد الواقع بجنوب آسيا والذي سجل 281 إصابة.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الصحة سمير كومار أديكاري في بيان "لقد ثبت أن هذه أول وفاة يتسبب بها كوفيد-19 في نيبال".والضحية التي كانت تعيش على بعد نحو 90 كلم من العاصمة كاتماندو، توجهت في وقت سابق لتلقي العلاج في المستشفى حيث توفيت.وسيخضع المولود وأفراد آخرين من عائلة المتوفاة لفحوص لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس.// انتهى //05:27ت م0208

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