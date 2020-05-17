السعودية اليوم / تونس تسجل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا



تونس 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل هذه الإصابات إثر إجراء 1916 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى تسجيل 807 حالات تعاف مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة، ومعلنة عن 185 حالة إصابة ما تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من الجهات الصحية التونسية.

// انتهى //

05:01ت م

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تونس 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1037 حالة إصابة مؤكدة.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل هذه الإصابات إثر إجراء 1916 تحليلا مخبريا، مشيرة إلى تسجيل 807 حالات تعاف مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة، ومعلنة عن 185 حالة إصابة ما تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من الجهات الصحية التونسية.// انتهى //05:01ت م0207

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