السعودية اليوم / أكثر من 4700 مستفيدة من 351 ساعة تدريبية عن بعد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك



تبوك 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واس

أكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري أن ما يزيد عن ٤٧٣٨ مستفيدة من البرنامج التدريبي الذي أطلقته الإدارة بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة ، قد أنهوا تدريبهم الذي جاء ضمن حملة " يداً بيد " التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس

وقال المهندس " المطيري " في تصريح له : إن المتدربات استفدن من 351 ساعة تدريبية في مجالات مختلفة تنوعت ما بين دورات في التقنية والأعمال الإدارية والاجتماعية ، خصص منها دورتان للكادر الصحي من جميع أنحاء المملكة ، وقدمها 19 مدربة منذ مطلع شهر رمضان المبارك ، مؤكداً أن هذه الدورات أتت ضمن حرص الإدارة على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج خلال هذه الفترة للمجتمع المحلي بمنطقة تبوك ، حيث حصل من خلالها المتدربات على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وقد قدمت هذه الدورات مجاناً ، تحقيقًا لدور الإدارة الاجتماعي وتوظيف التقنية الحديثة في تنمية وتطوير المهارات .

ورفع المهندس " المطيري " في ختام تصريحه شكره وامتنانه لكل من تفاعل مع هذه المبادرة من معاهد ومراكز التدريب الأهلي بالمنطقة ، لاستثمار أوقات الراغبين بالعلم واستغلال فترة بقائهم في المنزل بما يعود بالنفع والفائدة على المستوى الشخصي والعلمي والاجتماعي ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ ولاة الأمر وأن يجزل لهم المثوبة والأجر، وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يكشف عنا هذه الغمة، ويحمي بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة .

// انتهى //

04:59ت م

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تبوك 23 رمضان 1441 هـ الموافق 16 مايو 2020 م واسأكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري أن ما يزيد عن ٤٧٣٨ مستفيدة من البرنامج التدريبي الذي أطلقته الإدارة بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة ، قد أنهوا تدريبهم الذي جاء ضمن حملة " يداً بيد " التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتسخير جميع السبل للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم بالمنطقة في إطار المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية .وقال المهندس " المطيري " في تصريح له : إن المتدربات استفدن من 351 ساعة تدريبية في مجالات مختلفة تنوعت ما بين دورات في التقنية والأعمال الإدارية والاجتماعية ، خصص منها دورتان للكادر الصحي من جميع أنحاء المملكة ، وقدمها 19 مدربة منذ مطلع شهر رمضان المبارك ، مؤكداً أن هذه الدورات أتت ضمن حرص الإدارة على تفعيل دورها من خلال تقديم العديد من البرامج خلال هذه الفترة للمجتمع المحلي بمنطقة تبوك ، حيث حصل من خلالها المتدربات على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وقد قدمت هذه الدورات مجاناً ، تحقيقًا لدور الإدارة الاجتماعي وتوظيف التقنية الحديثة في تنمية وتطوير المهارات .ورفع المهندس " المطيري " في ختام تصريحه شكره وامتنانه لكل من تفاعل مع هذه المبادرة من معاهد ومراكز التدريب الأهلي بالمنطقة ، لاستثمار أوقات الراغبين بالعلم واستغلال فترة بقائهم في المنزل بما يعود بالنفع والفائدة على المستوى الشخصي والعلمي والاجتماعي ، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ ولاة الأمر وأن يجزل لهم المثوبة والأجر، وأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يكشف عنا هذه الغمة، ويحمي بلادنا وأمننا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة .// انتهى //04:59ت م0206

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