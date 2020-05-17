السعودية | تنفيذ مشروعات تدعم شبكات تصريف مياه الأمطار عن أحياء العاصمة المقدسة

المناطق - الرياض

نفذت وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لمشاريع السيول عدداً من المشروعات التي تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها عن الأحياء والقرى التابعة لأمانة العاصمة المقدسة .

ومن هذه المشروعات مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط الشرائع 5 الذي بلغت نسبة إنجازه 90٪ تقريباً وتتمثل في تنفيذ مسارين من القنوات الخرسانية المغلقة داخل المخطط الأول بطول 1350 مترا طوليا عبارة عن عبارة أحادية تبدأ من العبارة الواقعة اسفل طريق السيل جوار شركة الاتصالات السعودية وممتدة داخل المخطط بالشارع الرئيس بأبعاد ٢.٢×٢.٢، أما المسار الثاني يبدأ من بداية وادي اللاوي مرورا بالطرق الداخلية للمخطط وصولا للعبارة الواقعة أسفل طريق السيل من جهة شارع م/عمر قاضي جوار بلدية الشرائع ويبلغ إجمالي طول العبارة ٢٦٨٥ مترا طوليا والمنفذ منها حاليا ٢٤٠٠ متر طولي وهي عبارة ثنائية بأبعاد ٣.٥×٢.٥ ، ويبلغ إجمالي القنوات المنفذة بالمشروع 3750 مترا طوليا ومتوسط عرض العبارة الخرسانية 8 أمتار وتبلغ الطاقة الاستيعابية للعبارة الخرسانية 75 م3 / ث وإجمالي كميات الخرسانة المنفذة 26.250 مترا مكعبا .

ويخدم المشروع المنطقة ويحميها بعد مشيئة الله تعالى من مخاطر السيول التي كانت تؤثر على المنطقة خلال مواسم هطول الأمطار .

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمشروعات السيول بمخططات الشرائع واستمراراً لخطط الأمانة في تنفيذ البنية التحتية لمشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدسة.

ويعد مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط الشرائع 5 من المشروعات المهمة التي تجريها الأمانة لتفادي مخاطر السيول والعمل على صيانة شبكة التصريف القائمة ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان.

يذكر أن مكة المكرمة تحتوي على شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف التي تمتد لعشرات الكيلو مترات تحت الأرض ، وتحظى بعناية بالغة من قبل الأمانة ، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي لا زالت تحت التنفيذ ، التي سيكون لها مردود كبير عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.