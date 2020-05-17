شكرا لقرائتكم خبر عن تعيّين "الجراح" متحدثًا رسميًا للصناعة والثروة المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

أصدر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف قراراً بتكليف جراح بن محمد الجراح متحدثاً رسمياً للوزارة، إضافة إلى عمله الحالي مديراً عاماً للتواصل المؤسسي والعلاقات العامة. والجراح من الكوادر الوطنية التي انضمت لوزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا، ويحمل درجة البكالوريوس في "التسويق" من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في "التواصل" من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز بخبرة كبيرة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تدرج في عدد من المناصب خلال الأعوام الماضية.

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