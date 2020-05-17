شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الابن الحقيقي لخاطفة الدمام يتبرأ من فعلة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):فاجأ " محمد " الابن الحقيقي لخاطفة الدمام برنامج " الليوان " باتصال هاتفي رغم اعتذاره سابقا.
وتبرأ محمد في أول ظهور علني له، من فعلة والدته، مؤكدا أنه لا يتحمل أخطاء والدته الموقوفة.
وقال الشاب إنه يعاني من الإساءات والاتهامات التي وُجهت له في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً لكونه أول من سعى لتصحيح أخوته الثلاثة الذين ثبت لاحقاً أنهم مخطوفون ولا تربطه بهم أي علاقة قرابة.
وأعرب محمد عن فخره بوالده المنفصل عن والدته الخاطفة، واصفا إياه بأنه " رجل عظيم أقدم له التحية والتقدير " .
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