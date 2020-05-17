بالصور..عبث بالمصاحف والأثاث بأحد مساجد الداير بني مالك

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثق مواطن لحظة تعرض أحد مساجد محافظة الداير بني مالك، للسطو على يد مجهولين. وثق مواطن لحظة تعرض أحد مساجد محافظة الداير بني مالك، للسطو على يد مجهولين. وسرق المجهولون بعض الأغراض من المسجد، وأظهرت الصور آثار التخريب والعبث بالمصاحف والأثاث.

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