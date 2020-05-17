شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..موسى الخنيزي: «ودي أقابل مريم واسألها ليش سويتي فيا كذا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

تحدث المختطف العائد لاهله مؤخرًا موسى الخنيزي، عن طفولته في بيت خاطفة الدمام " مريم "، موضحًا كيف كان يعيش مع أشقائه المختطفين.

وأكد الخنيزي خلال حديثه ببرنامج " الليوان "، أن طفولته كانت عادية لكن بلا دراسة، مشيرًا إلى أنه تعلم القراءة والكتابة ذاتيًا.

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وتسائل الإعلامي عبدالله المديفر حول سبب اختلاف اللهجات بين الخنيزي وأشقاءه المختطفين رغم كونهم يعيشون بمنزل واحد، ليجيب الخنيزي بأن السبب هو " عدم الاختلاط، وأن كل منهم كون لهجته وشخصيته ذاتيًا وحسب دائرة أصدقاءه المحيطين به " .

وعن الأثر النفسي للخطف ومدى اندماجه مع أسرته الحقيقية، قال: " اندمجت معهم لكن لا زال الأثر النفسي للخطف متواجد في كل واحد فينا، ولم أراجع طبيب نفسي لتجاوز الأزمة، مراجعة الطبيب ما راح تفيدني مثل ما الناس متصورة " .

وأضاف: " لو قدر لي أن ألتقي بمريم سأسلها " وش الدافع اللي خلاكي تسوين كذا، ليش سويتي فيا كذا؟! " .