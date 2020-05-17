شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..الدسيماني يكشف عدد مرات زواج خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن خاطفة الدمام " مريم " ادعت أنها تزوجت ٥ مرات ولكن الأوراق الرسمية أثبتت أنها تزوجت مرتين فقط.
وأكد الدسيماني خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " أن مريم ليست مجنونة، موضحًا أنه من خلال التحقيقات لم يتبين أي وجود اختلال عقلي.
وعن المختطف " نايف القرادي " ، أوضح الدسيماني أنه من مواليد ١٤١٤ هـ ، ولم يكن يعلم بأنه مختطف وعلم بعد نتائج الـ DNA خاصة بعد إجراء هذا التحليل لإخوانه وتبين أنهما ليسا أبناء الخاطفة.
وأشار إلى أن عملية اختطاف القرادي كانت في القطيف، وانتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية وأخذت الطفل بحجة التطعيم.
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