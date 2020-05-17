شاهد.. الحرس الوطني يُداهم تجمعات عائلية في الحدائق بـ«منفوحة»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): داهمت قوات وزارة الحرس الوطني، تجمعات عائلية في الحدائق العامة بحي منفوحة، أثناء فترة منع التجول. داهمت قوات وزارة الحرس الوطني، تجمعات عائلية في الحدائق العامة بحي منفوحة، أثناء فترة منع التجول. وحررت القوات المخالفات اللازمة ضد المخالفين؛ حيث رضد "سناب الحرس" لحظة محاصرتهم في أماكن تجمعاتهم. كما تمت مداهمة محل حلاقة رجالي خالف أوامر المنع وبدأ بمزاولة المهنة.

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