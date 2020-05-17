شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تعلق على استئناف الرحلات في يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت الخطوط السعودية على أنباء استئناف الرحلات في شهر يونيو المقبل؛ حيث نفت ما يتم تداوله عن استئناف الرحلات الداخلية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءًا من شهر يونيو المقبل.

وقالت في ردها على عددٍ من الاستفسارات: "في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وأضافت: "سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات".