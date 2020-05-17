شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ثور هائج يهرب من مسلخ في عزيزية الرياض ويهاجم المارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو هروب ثور هائج من المسلخ في عزيزية الرياض، مما أثار الفزع والرعب في نفوس المارة.

وظهر في المقطع الثور يقف في عرض الشارع بعيدا عنه المارة خوفا من الاقتراب منه، بينما حاول بعض قائدي السيارات حصره في منطقة معينة.

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وطارد الثور الهائج من المرور بين السيارتين أحد المارة وكاد أن يفتك به لولا ردة فعل الأخير التي أنقذته.

وقام أحد المواطنين باستفزاز الثور فركله بقدمه، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص بلف حبل حول رقبة الثور وطرحه أرضا.

وتمكن أشخاص من إخضاع الثور وطرحه على الأرض بعد أن خارت قواه، ثم طلب أحدهم سكينا لذبحه قبل أن يسترد عافيته ويؤذي أحد.