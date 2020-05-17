شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة..مأدبة غداء للأمير سعود بن جلوي على شرف الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة نادرة مأدبة غداء أقامها الامير سعود بن عبدالله بن جلوي في الدمام عام ١٩٥٤م. وثقت صورة نادرة مأدبة غداء أقامها الامير سعود بن عبدالله بن جلوي في الدمام عام ١٩٥٤م. وأظهرت الصورة تجمع لعدد من الشخصيات أبرزهم الملك سعود الذي أقيمت على شرفه المأدبة، و الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمهما الله.

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