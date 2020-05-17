شكرا لمتابعة خبر عن اصطفاف السيارات في مشهد استفزازي أمام أحد محلات الدجاج الشهيرة بالمملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):استفز مشهد اصطفاف السيارات أمام أحد محلات الدجاج الشهيرة في المملكة العديد من المواطنين .
ووثق مواطن اصطفاف غير منطقي للسيارات على طول الطريق في انتظار شراء وجبه من المطعم على الرغم من الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا وإجراءات التباعد.
واستنكر البعض السعي وراء شراء وجبه من مطعم في شهر رمضان الكريم والتعلق بمظاهر دنيوية في الشهر الكريم.
ولم يتسنى لصدى التأكد من صحة الفيديو وأن تم توثيقه حديثًا أم قديمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطفاف السيارات في مشهد استفزازي أمام أحد محلات الدجاج الشهيرة بالمملكة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.