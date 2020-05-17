شكرا لمتابعة خبر عن اصطفاف السيارات في مشهد استفزازي أمام أحد محلات الدجاج الشهيرة بالمملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استفز مشهد اصطفاف السيارات أمام أحد محلات الدجاج الشهيرة في المملكة العديد من المواطنين .

ووثق مواطن اصطفاف غير منطقي للسيارات على طول الطريق في انتظار شراء وجبه من المطعم على الرغم من الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا وإجراءات التباعد.

واستنكر البعض السعي وراء شراء وجبه من مطعم في شهر رمضان الكريم والتعلق بمظاهر دنيوية في الشهر الكريم.

ولم يتسنى لصدى التأكد من صحة الفيديو وأن تم توثيقه حديثًا أم قديمًا.