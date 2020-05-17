شكرا لمتابعة خبر عن جراح يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): أظهرت صورة متداولة طبيب جراح وهو يتناول إفطاره خلال إجراء عملية جراحية لمريض في غرفة العمليات. أظهرت صورة متداولة طبيب جراح وهو يتناول إفطاره خلال إجراء عملية جراحية لمريض في غرفة العمليات. وظهر في الصورة رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر منطقة الحدود الشمالية و هو ‬يتناول الافطار أثناء عملية جراحية لمريض أربعيني ينزف دماغياً. وكان الإفطار عبارة عن علبة من العصير ساعدته في تناولها إحدى المساعدات أثناء إجراء العملية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جراح يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.