شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لأول قمة عربية عقدت بحضور الملك سعود والملك فاروق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وثقت صورة نادرة ومميزة أول قمة عربية عقدت في العصر الحديث، والتي تم عقدها في مصر1365 هــ، و1946 م.

وظهر المشاركين في القمة من اليمين كالتالي: "ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز(الملك فيما بعد) ،والعاهل المصري الملك فاروق،والعاهل الأردني الملك عبدالله، والأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق".