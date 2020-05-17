شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لأول قمة عربية عقدت بحضور الملك سعود والملك فاروق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):وثقت صورة نادرة ومميزة أول قمة عربية عقدت في العصر الحديث، والتي تم عقدها في مصر1365 هــ، و1946 م.
وظهر المشاركين في القمة من اليمين كالتالي: "ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز(الملك فيما بعد) ،والعاهل المصري الملك فاروق،والعاهل الأردني الملك عبدالله، والأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق".
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