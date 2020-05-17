شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «النقل» حريصة على مسح الطرق بشكل مستمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرصت وزارة النقل على مسح الطرق بشكل مستمر، حيث بات العالم بسبب الطرق الحديثة قرية صغيرة. حرصت وزارة النقل على مسح الطرق بشكل مستمر، حيث بات العالم بسبب الطرق الحديثة قرية صغيرة. ّوأصبحت المعدات تعمل بنظام تقني، فمثلا معدة المسح والتقييم تصور بطريقة حديثة وكاميرات تصوير داخلية وخارجية. ويستنتج من البيانات المسجلة لدى وزارة النقل أن تكون الطرق بمواصفات عالمية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «النقل» حريصة على مسح الطرق بشكل مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.