شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الغزلان والنعام والوعول تعود للعلا من جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو الغزلان والنعام والوعول تعود للعلا؛ بعد أن كادت تفقد بيئتها، واليوم نشهد تكاثرها في محمية شرعان التي دشنها ولي العهد في 2019.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العھد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الھيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلق محمية شرعان الطبيعية في محافظة العلا كجزء من سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الرئيسية التي تقوم بھا الھيئة الملكية لمحافظة العلا.

ووضعت محمية شرعان الطبيعية، معياراً جديداً في المنطقـة لإعـادة التـوازن بـين الـنظم البيئية، وتشمل ھذه المبادرة إنشاء أكبر صندوق عالمي من نوعه لحمايـة النمـر العربـي باسـم: الصندوق العالمي لحماية النمر العربي.