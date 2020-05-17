شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جانب من جهود قوات أمن المنشآت في الخفجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد مقطع فيديو جانبا من من جهود قوات أمن المنشآت في محافظة الخفجي.

وكثفت قوات أمن المنشآت من جهود أفرادها ومهماتهم في طرق الخفجي، لتطبيق أمر منع التجوُّل، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ووقايتهم من فايروس كورونا.

وبدا في المقطع خلو الطرقات الرئيسية والفرعية من المركبات وعابري الطرق إلا من الفئات المستثناة ورجال الأمن والقطاعات المشاركة، فيما تم إنشاء عدد من نقاط التفتيش لضبط المخالفين.

وتواصل الجهات الأمنية المختلفة عملها لتطبيق قرار منع التجول بشكل يومي لضمان تحقيق أعلى التزام في تطبيق القرار.