شكرا لمتابعة خبر عن اليوسفي: عمل استخباراتي وراء تعيين توكل كرمان في مجلس فيسبوك (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المحلل السياسي عبد الملك اليوسفي على تعيين توكل كرمان في مجلس فيسبوك، قائلا:" عمل استخباراتي وراء تعيين توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك رغم خلفيتها المتطرفة ".

وأضاف اليوسفي خلال تصريحات تلفزيونية:" هناك انتقاد عالمي كبير جراء تعيين توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك "، لافتا إلى تورطها في انحيازات سياسية وقد تم التغرير بها بعد انخداعها بجائزة نوبل.

وأوضح اليوسفي أن حملات التنديد التي تعرض لها أفكار سياسية متطرفة، حيث وصل الغضب من تعيين كرمان في "مجلس فيسبوك" إلى حد إعداد عريضة عدد الموقعين نحو 19 ألف شخص، ويستغرب الموقعون من طريقة تعيين توكل في هذا المنصب.

وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين بالمملكة ومن أهمها إتهام كرمان بالعمل لصالح جماعة الاخوان المسلمين، رغم نفي الأخيرة صلتها بالجماعة.