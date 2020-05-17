شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوثق كارثة لسرقة التيار الكهربائي من المساجد في حي الفيحاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لسرقة الكهرباء من المساجد في حي الفيحاء على غرار ما حدث بحي النكاسة.

وقال المواطن في المقطع:" ألحقوا حي الفيحاء كي لا يكون مثل حي النكاسة "؛ موضحاً كيف يتم استغلال المساجد من خلال سحب اسلاك الكهرباء بطريقة غير نظامية إلى مساكنهم.

وأثار المقطع موجة غضب عارمة بين شريحة كبيرة من المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة ضبط سارقي الكهرباء وتوقيع عقوبة صارمة بحقهم.

وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي:" وين وزارة الشؤون الإسلامية اعتقد فيه مراقب مساجد وأين حارس المسجد وأين امام المسجد وأين المؤذن نسأل الله السلامة والإخلاص بالعمل لوجهه الكريم، لابد من وقفه حازمه لمثل هذه الاحياء العشوائيه بؤر اجراميه وقنابل موقوته، من المسؤل ..!؟ فرق الرقابة في البلديات والكهرباء والاتصالات والمياة والطرق؟! ما يشوفون أم أن هناك مصيبة أكبر من التعامي ".