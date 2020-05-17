شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إعلان هام من الخطوط السعودية بشأن موعد استئناف رحلاتها الجوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت، شركة "الخطوط السعودية" بيانًا، السبت، بشأن التقارير التي تتحدث عن استئناف رحلاتها الجوية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءا من شهر يونيو المقبل.

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وكانت السلطات السعودية، قد علقت الرحلات الجوية داخل المملكة ومن وإلى الدول الأخرى في مارس الماضي على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة ، في بيانها الذي نشرته وسائل إعلام سعودية، وتابعه "بويمن" أنه "في ظل الجهود الاحترازية تم تعليق كل الرحلات الداخلية والدولية بمطارات المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر".

وقالت "الخطوط السعودية" إنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في حال تم استئناف الرحلات، مضيفة أنه أنه يمكن للمسافرين إجراء الحجوزات من خلال التطبيق.