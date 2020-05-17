شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للوافدين.. السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة على الكفلاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت السلطات السعودية قرارا يقضي بمعاقبة كل كفيل ينهي التعاقد مع الوافدين بطريقة غير مشروعة.

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بشرى سارة للوافدين.. السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة على الكفلاء

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وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إنه سيتم توقيع غرامة على المنشأة المخالفة مقدارها 10 آلاف ريال سعودي، في حال "عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية"، وتتعدد العقوبة بتعدد الحالات والعاملين.

وجاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة في مصر، محمد سعفان، من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، بحسب ما ذكرته بوابة "أخبار اليوم" المصرية.



وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن القرار يهدف إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية، وكذلك ضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة وباء "كورونا" العالمي.

يأتي هذا بعد أن ثبت إنهاء بعض المنشآت في المملكة للعلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام باتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906، فضلا عن قيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند - هدف) لمواجهة فيروس "كورونا" باستبعاد العاملين.