شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 112,851 إصابة و29 وفاة بالكوليرا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، بلاغًا على صفحته في فيسبوك، اليوم الأحد، تابعه "بويمن" أوضح خلاله ما رصده من عدد حالات الإصابة والوفاة بوباء الكوليرا في اليمن.

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وذكر المكتب، في بلاغه، تسجيل إصابة 112,851 و وفاة 29 حالة بالكوليرا، منذ مطلع العام الجاري 2020.

وتفصيلًا: منذ يناير 2020، بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا 112,851 منها 56 حالة مؤكدة مختبرياً و29 حالة وفاة مرتبطة بها في 200 مديرية في عموم محافظات الجمهورية اليمنية.



وقالت: واستجابة لذلك دعمت المنظمة 138مركزًا لعلاج الإسهال و58 نقطة لمعالجة الجفاف عن طريق الإماهة الفموية معظمها في مناطق متأثرة.

الجدير، بالذكر، أن البلد الذي تعصف به الحرب، منذ أكثر من 5سنوات، يعاني من هشاشة بالغة الانهيار في القطاع الصحي ومختلف قطاعات الحياة.