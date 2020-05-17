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الشيخ الصباح يثير ضجة في الكويت بسبب كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - أثار الشيخ علي جابر الأحمد الصباح، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، لانتهاكه  قرار الحظر الشامل الذي فرضته السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 

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ونشر المحافظ السابق، ومنسق مجموعة الثمانين عادل الزواوي، صورة تجمعه بالشيخ علي الصباح، بعد أن زاره الأخير في ديوانيته، مساء الخميس، بمناسبة شهر رمضان عقب حصوله على ترخيص للزيارة.

 

وعقب نشر الصورة، طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وبينهم محامون باصدار قرار مماثل بحق الشيخ علي جابر الأحد الصباح، أسوة بقرار القبض على مجموعة من الأشخاص خالفوا قرار الحظر وأقاموا حفل إفطار جماعي.

 

وكانت السلطات الأمنية في الكويت، قد أوقفت 9 كويتيين بتهمة مخالفة القرار الوزاري القاضي، بمنع إقامة الحفلات والولائم في مكان عام أو خاص، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.


حيث ضبطت الجهات الجنائية، المواطنين التسعة عقب تداول مقطع مصور لعدد كبير من الأطفال والمواطنين يتناولون وجبة "برياني" داخل أحد المنازل بمنطقة الظهر وتفاخُر المدعوين بمخالفة قانون التجمع.

 

يذكر أن وزارة الداخلية في الكويت، حذرت سابقًا  من خطورة التجمع، مؤكدة أنها لن تتوانى أو تتهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية في مواجهة فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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