عاجل : الصحة العالمية تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطورة استخدام المطهرات لمكافحة كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - فجرت منظمة الصحة العالمية، السبت، مفاجأة بشأن المطهرات التي ترشها بعض الدول في الشوارع ، بغرض مكافحة كورونا.

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واوضحت المنظمة أن ذلك، لا يقضي على فيروس كورونا المستجد وينطوي على مخاطر صحية، معتبرة أن الشوارع والأرصفة ليست "خزانات لعدوى" كوفيد-19، مضيفة أن رش المطهرات قد يكون "ضارا بصحة الإنسان".

واصدرت المنظمة وثيقة قالت فيها إن الرش في الفضاءات المفتوحة على غرار الطرق والأسواق غير موصى به لقتل فيروس كوفيد-19 أو مسببات أمراض أخرى لأن المطهر يفقد تأثيره بالأوساخ والركام.

وأضافت: "حتى في غياب المواد العضوية، من غير المرجح أن يغطي رش المواد الكيميائية بشكل مناسب كل الأسطح لفترة تسمح بالقضاء على مسببات الأمراض".

وشددت الوثيقة أيضا على أن رش الأفراد بالمطهرات "غير موصى به تحت أي ظرف"، إذ "قد يكون مضرا جسديا ونفسيا ولا يقلل من أهلية المصاب على نشر الفيروس".

وحذرت من أن رش الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى على البشر يمكن أن يتسبب بالتهابات جلدية أو في العينين.

وحذرت المنظمة أيضا من الرش المستمر للأسطح في الأماكن المغلقة، مستشهدة بدراسة بينت أن ذلك ليس فعالا إلا في المناطق التي يتم رشها مباشرة.

وتابعت: "في حال استعمال المطهرات، يجب أن يتم ذلك عبر نقع قطعة قماش أو ممسحة بالمطهر".

ويمكن لفيروس كورونا المستجد أن يلتصق بالأسطح، لكن لا معلومات دقيقة حاليا عن الفترة التي يبقى فيها قادرا على الانتشار.