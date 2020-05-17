شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مفاجئ من قطر .. والسلطان هيثم بن طارق يتحرك بشكل عاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلام مصرية وخليجية، نية قطر الانسحاب من دول مجلس التعاون الخليجي، ما دفع بالسلطان هيثم بن طارق، لإجراء تحرك عاجل بشأن ذلك.

قد يهمك أيضًا:

عاجل : إعلان هام من الخطوط السعودية بشأن موعد استئناف رحلاتها الجوية

بشرى سارة للوافدين.. السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة على الكفلاء

عاجل : الصحة العالمية تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطورة استخدام المطهرات لمكافحة كورونا

قرار مفاجئ من قطر .. والسلطان هيثم بن طارق يتحرك بشكل عاجل

عاجل : شركة أمريكية تعلن اكتشاف علاج يقضي على كورونا في أربعة أيام

أبوظبي توضح رسمياً حقيقة خبر مقتل وزيرالخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بهجوم استهدف سيارته



بشار الأسد ينقلب على إيران وروسيا ومقرب له يتحدث عن سقوط دمشق

Advertisements

عاجل : الصحة تكشف أرقامًا صادمة في إصابات كورونا وعدد الحالات الحرجة

حيث قام الوزير العماني يوسف بن علوي بن عبدالله المسؤول عن الشؤون الخارجية ، وبأوامر من السلطان هيثم، قام بزيارة غير معلنة إلى لدولة الكويت ،الخميس، الماضي، وفقا لمصدر دبلوماسي كويتي.

وبحسب موقع صدى البلد، فإن المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الزيارة تأتى فى توقيت تجدد فيه الحديث عن الأزمة الخليجية بعد نية قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.

يأتي هذا بعد أن تلقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تلقى رسالة من السلطان هيثم بن طارق، وفقا لوسائل إعلام كويتية.

ولم يفصح المصدر عن معلومات دقيقة عن "فحوى أو طبيعة ما حمله الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية، خلال زيارته للكويت إلا أن المؤشرات تشير إلى أن الزيارة تأتي للتنسيق مع الجانب الكويتى بإعتباره لعب دورًا وسيطًا في حل الأزمة الخليجية من أجل ثنى قطر عن قرارها.

وقام بنقل الرسالة الوزير يوسف بن علوي خلال استقبال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بحضور الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية وذلك في قصر السيف مساء يوم ،الخميس،).

وتضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية حول قرار قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، دون تصريحات رسمية من الدوحة التي تعتبر عضوًا في مجلس التعاون الذي يضم الدول الخليجية الست.

وعادت "صدى البلد" لتقول إن المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص، أن قطر أبلغت دولة الكويت برغبتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي دون إبداء أسباب.

لكن، في الأسبوع الماضي أكد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن أن "قطر تؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته، ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول واحترام جميع الدول للقانون الدولي واحترام مبدأ المساواة بين الدول".

يشار إلى أنه منذ يونيو/حزيران /2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع" قطر"، بداعي دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم دول الحصار بسعيها لفرض إرادتها على القرار الوطني القطري.