شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شركة أمريكية تعلن اكتشاف علاج يقضي على كورونا في أربعة أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت شركة أمريكية العالم، بإعلانها عن علاج سحري يقضي على فيروس كورونا، خلال أربعة أيام.

قد يهمك أيضًا:

عاجل : إعلان هام من الخطوط السعودية بشأن موعد استئناف رحلاتها الجوية

بشرى سارة للوافدين.. السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة على الكفلاء

عاجل : الصحة العالمية تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطورة استخدام المطهرات لمكافحة كورونا

قرار مفاجئ من قطر .. والسلطان هيثم بن طارق يتحرك بشكل عاجل

عاجل : شركة أمريكية تعلن اكتشاف علاج يقضي على كورونا في أربعة أيام

Advertisements

أبوظبي توضح رسمياً حقيقة خبر مقتل وزيرالخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بهجوم استهدف سيارته



بشار الأسد ينقلب على إيران وروسيا ومقرب له يتحدث عن سقوط دمشق

عاجل : الصحة تكشف أرقامًا صادمة في إصابات كورونا وعدد الحالات الحرجة

حيث أعلنت شركة Sorrento Therapeutics التي مقرها سان دييغو في كاليفورنيا أنها اكتشفت جسما مضادا يمكن أن يحمي جسم الإنسان من فيروس كورونا ويطرده من نظام جسد الإنسان، موضحة أنها ستعلن اكتشافها للجسم المضاد STI-1499.

ولفتت الشركة أنها يمكن أن توفر تثبيطا بنسبة 100 في المائة لكوفيد 19، منوهة أنه يمكن أن يكون هناك علاجا متاحا قبل أشهر من وصول اللقاح إلى الأسواق.



في السياق، قال الدكتور هنري جي ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن هناك حلا يعمل 100 في المائة، إذا كان هناك جسم مضاد معادل في جسمك، فأنت لا تحتاج إلى التباعد الاجتماعي، يمكنك مخالطة المجتمع دون خوف.

يشار إلى أن علاجات الجسم المضاد كانت تستخدم على مدى الأعوام الـ 100 الماضية كوسيلة لتجنب العدوى، ولكن فعاليتها كانت لها نتائج مختلطة.