شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار متسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.. سعر الصرف الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني، مرحلة انهياره في ظل التصعيد العسكري الذي شنته مليشيات الانتقالي المدعوم من الإمارات جنوب اليمن، وإعلانها ما يسمى ، بـ "الإدارة الذاتية" ونهب البنك المركزي وإيرادات الحكومة الشرعية. قد يهمك أيضًا: عاجل : إعلان هام من الخطوط السعودية بشأن موعد استئناف رحلاتها الجوية بشرى سارة للوافدين.. السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة على الكفلاء عاجل : الصحة العالمية تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطورة استخدام المطهرات لمكافحة كورونا قرار مفاجئ من قطر .. والسلطان هيثم بن طارق يتحرك بشكل عاجل عاجل : شركة أمريكية تعلن اكتشاف علاج يقضي على كورونا في أربعة أيام أبوظبي توضح رسمياً حقيقة خبر مقتل وزيرالخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بهجوم استهدف سيارته

Advertisements بشار الأسد ينقلب على إيران وروسيا ومقرب له يتحدث عن سقوط دمشق عاجل : الصحة تكشف أرقامًا صادمة في إصابات كورونا وعدد الحالات الحرجة فيما يلي، آخر تحديثات أسعار الصرف، للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اليوم السبت: أسعار الشراء ⁦الريال السعودي : 182.5



⁦ الدولار الأمريكي : 694 ⁦الدرهم الإماراتي : 186.5 ⁦الريال العماني : 1780 أسعار البيع ⁦الريال السعودي : 183 ⁦ الدولار الأمريكي : 697 ⁦الدرهم الإماراتي : 188.5 الريال العماني : 1790.

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