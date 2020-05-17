شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي توضح رسمياً حقيقة خبر مقتل وزيرالخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بهجوم استهدف سيارته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر رسمي إماراتي حقيقة الأنباء التي تحدثت عن مصرع وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد. حيث نفى وزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش صحة الإشاعة التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مقتل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، واصفاً هذه التقارير بـ"فبركة حسابات قطرية". قد يهمك أيضًا: عاجل : إعلان هام من الخطوط السعودية بشأن موعد استئناف رحلاتها الجوية بشرى سارة للوافدين.. السلطات السعودية تفرض عقوبات صارمة على الكفلاء عاجل : الصحة العالمية تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن خطورة استخدام المطهرات لمكافحة كورونا قرار مفاجئ من قطر .. والسلطان هيثم بن طارق يتحرك بشكل عاجل عاجل : شركة أمريكية تعلن اكتشاف علاج يقضي على كورونا في أربعة أيام Advertisements أبوظبي توضح رسمياً حقيقة خبر مقتل وزيرالخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بهجوم استهدف سيارته

بشار الأسد ينقلب على إيران وروسيا ومقرب له يتحدث عن سقوط دمشق عاجل : الصحة تكشف أرقامًا صادمة في إصابات كورونا وعدد الحالات الحرجة وأكد قرقاش، في تغريدة جديدة نشرها اليوم السبت عبر حسابه الرسمي في "تويتر"قائلاً : "تحدثت اليوم مع أخي الشيخ عبد الله بن زايد كما نتحدث كل يوم، وضحكنا مليا حول فبركات الحسابات القطرية". وأضاف قرقاش: "أدعو له دائما بالصحة والسعادة والعمر المديد، وأدعو لجيراننا بالحكمة والعقل". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تداول مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة وقيل إن "هذه اللقطات توثق هجوما استهدف وزير الخارجية الإماراتي وأسفر عن مقتله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي توضح رسمياً حقيقة خبر مقتل وزيرالخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بهجوم استهدف سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.