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عدن - ياسمين التهامي - في قفزة نوعية جديدة، سجلت السلطات السعودية اليوم السبت، 2840 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الساعات الأخيرة .

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عاجل : الصحة تكشف أرقامًا صادمة في إصابات كورونا وعدد الحالات الحرجة

وكشف المتحدث باسم الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 51980 حالة حتى الآن ، بينها 28048 حالة نشطة، منها 166 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

فيما أعلن العبدالعالي، تسجيل 1797 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 23666 حالة، وتسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 302 حالة.