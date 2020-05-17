شكرا لقرائتكم خبر عن هذا السلاح الذي أربك العالم.. محمد بن سلمان يتوجه بطلب إلى السلطان هيثم بن طارق والأخير يفاجئه بالرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بطلب إلى السلطان هيثم بن طارق بشأن سلاح أربك العالم وأجج خلافا الرياض مع موسكو وواشنطن، ويتمثل الطلب في دعم جهود السعودية لخفض إنتاج النفط، في محاولة لرفع أسعاره عالميًا.

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ونقلت وكالة رويترز، موافقة السلطان هيثم على الطلب، حيث كشف وزير النفط العماني محمد الرمحي، أن سلطنة عمان تدرس خفض إنتاجها النفطي في يونيو بكمية إضافية تتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف برميل يوميًا، موضحًا أن القرار يأتي بعد أن نفذت السعودية ومنتجون خليجيون آخرون في أوبك تخفيضات إضافية لتقليص تخمة عالمية.

ومن المرجح أن يتم تفعيل هذا الخفض اعتبارا من يونيو المقبل، بعد أن انضمت السلطنة في وقت سابق إلى تخفيضات تُنفذ في مايو ويونيو بجانب أعضاء آخرين في مجموعة أوبك+.

وكانت حرب النفط قد اشتعلت بين السعودية وروسيا، ما تسبب في انهيار الأسعار عالميًا، لتندلع على إثر ذلك، أزمة بين الرياض وموسكو، تدخلت واشنطن فيها مطالبة بن سلمان لخفض الإنتاج وهو ماحدث مؤخرًا.