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علق المتحدث الرسمي للنيابة العامة ، الدكتور ماجد الدسيماني ، على التغريدات التي كان ينشرها صحفي أمني مقيم بالكويت ، كاشفاً حقيقة تحرك النيابة بعد تغريداته ، فيما كشف مغردون أن المقصود هو الصحفي أبو طلال الحمراني .
بث الشائعات
وأكد الدسيماني ، خلال برنامج الليوان : ” لا أحد يتدخل في عمل النيابة العامة أو يؤثر في عملها ، والتحقيقات يجريها أعضاء النيابة العامة فقط ” .
وأضاف : ” الصحفي المذكور تم رصد تجاوزات عليه ، والنيابة العامة اتخذت إجراءات بحقه وحق غيره ” .
وأوضح أن من بين التجاوزات التي قام بها الصحفي هو وغيره ، بث الشائعات التي تمس النظام العام ، الإساءة للأجهزة الأمنية ، واتهام رجال الأمن في نزاهتهم ” .
طلب الصحفي عن طريق الإنتربول
وأشار إلى أن إتهام الصحفي المذكور تم عن طريق إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة ، وتم وضعه على قوائم ترقب القدوم والقبض ، والإدارة بصدد إصدار ملف لطلب عن طريق الإنتربول” ، موضحاً أن هذا الصحفي في حال قدومه للسعودية سيتم القبض عليه ويحال للنيابة العامة ” .
من جهة أخرى رد الدسيماني ، على أول تغريدة عن قضية خاطفة الدمام والتي نشرها الدكتور فيصل بن سعد الشثري في 10 فبراير 2020 ، قائلاً : ” الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة ليست بالضرورة أن تكون معلنة ، وكما ذكرت الخطاب وصل للنيابة العامة من إمارة الشرقية في آخر شهر 7 ، والنيابة بدورها أصدرت خطاب للشرطة بطلب DNA وذلك في 2019/8/11 م مما يعني أنه قبل التغريدة بـ 6 أشهر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو الكشف عن حقيقة صحفي أمني بالكويت تدخل في قضية خاطفة الدمام .. و مفاجأة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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