بالصور.. إنجاز 90% من مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط «الشرائع 5»

قامت وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لمشاريع السيول بتنفيذ عدد من المشاريع التي تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها عن الأحياء والقرى التابعة لأمانة العاصمة المقدسة.

وأكدت الوكالة أنه من هذه المشاريع مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط الشرائع 5 والذي بلغت نسبة إنجازه 90% تقريبًا وتتمثل في تنفيذ مسارين من القنوات الخرسانية المغلقة داخل المخطط، المسار الأول بطول 1350 مترًا طوليًا عبارة عن أحادية تبدأ من العبارة الواقعة أسفل طريق السيل جوار شركة الاتصالات السعودية وممتدة داخل المخطط بالشارع الرئيس بأبعاد ٢.٢×٢.٢ .

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أما المسار الثاني فيبدأ من بداية وادي اللاوي مرورًا بالطرق الداخلية للمخطط وصولًا للعبارة الواقع أسفل طريق السيل من جهة شارع م/ عمر قاضي جوار بلدية الشرائع ويبلغ إجمالي طول العبارة ٢٦٨٥ مترًا طوليًا والمنفذ منها حاليًا ٢٤٠٠ متر طولي وهي عبارة ثنائية بأبعاد ٣.٥×٢.٥.

ويبلغ إجمالي القنوات المنفذة بالمشروع 3750 مترًا طوليًا ومتوسط عرض العبارة الخرسانية 8 أمتار وتبلغ الطاقة الاستيعابية للعبارة الخرسانية 75 م3 وإجمالي كميات الخرسانة المنفذة 26.250 متر مكعب ويخدم المشروع المنطقة ويحميها- بعد مشيئة الله تعالى- من مخاطر السيول والتي كانت تؤثر على المنطقة خلال مواسم هطول الأمطار كما أن المشروع يأتي استكمالًا لمشاريع السيول بمخططات الشرائع واستمرارًا لخطط الأمانة في تنفيذ البنية التحتية لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدسة ويعد من المشاريع المهمة التي تجريها الأمانة لتفادي مخاطر السيول والعمل على صيانة شبكة التصريف القائمة ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على السكان.

يُذكر أن مكة المكرمة تحتوي على شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف التي تمتد لعشرات الكيلو مترات تحت الأرض، وهي تحظى بعناية بالغة من قبل الأمانة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، والتي سيكون لها مردود كبير بإذن الله عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.