الخطوط السعودية تنفي فتح الحجز لرحلات الطيران الداخلية

أكدت أنه في حال استئنافها ستعلن ذلك..

نفت الخطوط الجوية السعودية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح الرحلات الداخلية. وأكدت الخطوط أن فتح الرحلات يكون عن طريق اللجنة المختصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي برودكاست ذكر أن الموقع الرسمي للخطوط السعودية أتاح إمكانية حجز الرحلات الداخلية ابتداءً من 9 شوال 1441 هـ، الموافق 1 يونيو 2020م، كما أتاح الموقع الحجز للرحلات الدولية ابتداءً من 13 محرم 1442، الموافق 1 سبتمبر 2020.

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