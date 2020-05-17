متحدث النيابة العامة: خاطفة الدمام ليست مختلة.. والصحفي المقيم بالكويت مطلوب أمنيًا

أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، أن هناك صحفيًا مقيمًا خارج السعودية سعى لبثّ الشائعات التي تمس النظام العام والإساءة للأجهزة الأمنية ولرجال أمن في نزاهتهم، مستغلًا قضية خاطفة الدمام، وتم التقدم للإنتربول بطلب لتسليمه.

وقال «الدسيماني» خلال لقائه عبر برنامج «الليوان» الذي يقدمه عبدالله المديفر: رصدنا تجاوزات الصحفي، وتم اتخاذ الإجراءات بشأنه، وهو مطلوب للنيابة العامة، وسنطلبه من دولة الكويت عبر الأجهزة المختصة بالتعاون الدولي.

وأكد أن خاطفة الدمام ليست مختلة عقليا، مضيفا أنه لم تثبت إدانة أي أحد في المستشفيات بالتواطؤ معها في جرائمها.

وأوضح الدسيماني أن هناك فتاة أخرى مختطفة غير الأطفال الثلاث رصدت، ولم يثبت قيام خاطفة الدمام ببيع الأطفال المخطوفين، لافتًا إلى أن التي يطلق عليها «سلطانة» هي شخصية وهمية، ولا وجود لها في قضية «خاطفة الدمام»، ولدينا 38 دليلًا وقرينة إدانة في قضية #خاطفة_الدمام، ولا توجد فتاة اسمها «ابتهال المطيري»، ولا علاقة لمريم بمخطوفات شقة حي الجلوية.